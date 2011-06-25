Милиция: 10 человек побили стекла в трех автобусах возле суда

Следственный отдел Шевченковского районного управления милиции Киева возбудил уголовное дело по факту повреждения трех автобусов стражей порядка участниками акции возле Печерского районного суда, где проходит предварительное слушание уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.

По их данным, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Как отметили в милиции, информируя об этом хулиганстве, приблизительно в 10.30 группа неизвестных в составе 10 человек побила стекла и поломала «дворники» на трех автобусах ПАЗ, которые принадлежат киевской милиции.

По данным ЦОС, в настоящее время задержан и доставлен для дачи объяснений в Шевченковское райуправление милиции один человек. Милиция надеется, что благодаря полученным показания удастся установить других участников инцидента.

В то же время столичная милиция обращается к гражданам, которые принимают участие в акции возле суда, с просьбой быть толерантными и не прибегать к каким-либо действиям, которые противоречат закону, поскольку это повлечет соответствующее реагирование со стороны правоохранительных органов.