Ученые подсчитали, сколько должен стоить российский газ для Украины
Наводят расчеты
Отечественные ученые представили правительству методику расчетов, согласно которой стоимость транспортировки тысячи кубометров газа на 100 км украинской ГТС должна составлять 5,85 дол., а его цена на восточной границе Украины (то есть, для украинских потребителей) – 270,75 дол. за тысячу кубометров.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.
В сообщении отмечено, что профессор кафедры транспортных систем и технологий Академии таможенной службы Украины Анатолий ПАСИЧНИК внес на рассмотрение Кабинета министров методику обратного расчета цены газа и стоимости транзита, когда за основу берется стоимость российского газа для Германии - 318,96 дол. за тыс. м куб.
«Определим ставку транзита газа (Cti) и его цену для Украины на основе стоимости газа для Германии с учетом расстояния транспортировки, - говорится в представленном документе. - Себестоимость добычи природного газа в России составляет 30 дол.; рентабельность - 30х120%/100 = 36 дол.; протяжность транспортировки газа до восточной границы Украины приблизительно 3500 км; протяжность транспортировки газа до западной границы страны приблизительно 1150 км:
318,96 =(30+30х120/100) х1+(3500+1150+800) /100 х Cti. Откуда имеем Cti = 5,85 долларов США.
Тогда, используя ставку транзита в 5,85 дол. для Украины, стоимость газа на восточной границе будет составлять: (30+30х120/100)х1+(350/100) х5,85 = 270,75 долларов США».
Вместе с этим, отмечает пресс-служба правительства, по заключенному в январе 2009 года российско-украинскому контракту базовая ставка тарифа на транзит газа по территории Украины является «плавающей» и вычисляется в зависимости от стоимости топливной составляющей и инфляции в Европе. В І квартале 2011 года она составляла 2,84 дол. за тыс. м куб. на 100 км.
По этому же контракту, до 2020 года цена российского газа должна рассчитываться по формуле, которая учитывает изменения цен на мазут и газойль при базовой стоимости 450 дол. за тысячу куб. м.
В апреле 2010 года Москва и Киев подписали «Харьковское соглашение», согласно которому Украина получила скидку на газ в размере экспортной пошлины (30%), но не более 100 дол. за тысячу кубометров, а Россия – продление на 25 лет срока пребывания своего Черноморского флота в Крыму.
По данным Министерства экономического развития и торговли, во ІІ квартале т.г. цена российского газа составляет 295,6 дол. за тыс. м куб. на восточной границе Украины.
Как сообщал УНИАН, Украина настаивает на пересмотре условий поставок газа с целью снижения его стоимости до справедливого уровня, и повышению уровня транзитной ставки.
Россия считает, что действуя формулы относительно образования цены газа и тарифной ставки универсальны и одинаковы для всех потребителей газа и не соглашается на пересмотр документов.