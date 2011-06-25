На Арабатской Стрелке женщина попала под катер

В Херсонской области на Арабатской Стрелке женщина во время купания в море попала под катер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 24 июня в 18.00 на пляже поселка Щасливцеве Генического района 30-летняя женщина во время купания попала под катер, выезжавший из буйковой зоны.

Пострадавшая госпитализирована. Продолжается расследование обстоятельств инцидента.