На Арабатской Стрелке женщина попала под катер
13:14, 25 июня 2011Общество
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Идет расследование
В Херсонской области на Арабатской Стрелке женщина во время купания в море попала под катер.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 24 июня в 18.00 на пляже поселка Щасливцеве Генического района 30-летняя женщина во время купания попала под катер, выезжавший из буйковой зоны.
Пострадавшая госпитализирована. Продолжается расследование обстоятельств инцидента.
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