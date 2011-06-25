МВД отправляет в Крым 500 бойцов внутренних войск

11:33, 25 июня 2011
Общество
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Со спецсредствами и служебными собаками

29 июня состоится отправка военно-оперативного резерва Киевского гарнизона Внутренних войск МВД Украины в Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Внутренних войск, восьмой год подряд Внутренние войска будут оказывать помощь местным органам внутренних дел в поддержании порядка во время курортного сезона в Крыму.

Для отправки военнослужащих выделен отдельный поезд.

Около 500 военнослужащих вместе со спецсредствами и служебными собаками будут на протяжении курортного периода охранять общественный порядок в АРК и на юге Украины.

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