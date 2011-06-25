Ко дню молодежи - бои подушками, автогонки и футбол

Сегодня в Киево-Святошинском районе Киевской области на автодроме «Чайка» в 16 часов начнутся праздничные мероприятия по случаю Дня молодежи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, в программе - гонки на тюнингованных автомобилях, соревнования по автозвуку, турнир по пейнтболу, показательные бои рыцарей от клубов исторической реконструкции.

В своем мастерстве также будут соревноваться тренеры и ведущие специалисты бода-арта.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в таких развлечениях, как бои подушками, бои на водяных пистолетах, гонки на картингах, а также поиграть в футбол.

Будут развлекать гостей молодежные творческие группы «Танок на майдане Конго», «ДримбаДаДзига», «Село и люди», диджеи Артем НЕБО, Александр ГАЛИЦКИЙ, Марика РОССА.

А в программе ночной дискотеки - огненное шоу и пенная вечеринка.