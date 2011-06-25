Севастопольский костел снова не вернули католикам

Глава Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА считает необходимым провести общественные слушания по вопросу передачи здания кинотеатра «Дружба», в котором до войны размещался католический храм, римско-католической общине города.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯЦУБА высказал во время заседания постоянной комиссии городского совета по вопросам городского хозяйства, транспорта и управления коммунальной собственностью. По мнению главы СГГА, в данном вопросе не стоит торопиться, поэтому он призвал депутатов не вносить его в повестку дня сессии горсовета, запланированной на 30 июня. «Нужно глубоко разобраться в ситуации, и обязательно провести общественные слушания. Слушали ли людей, которые ближе знают этот объект, его историю? Наконец, нужно выслушать мнение горожан. Пусть люди скажут, что должно быть на этом месте: костел, кинотеатр или, может быть, даже городской ЗАГС?» - сказал В.ЯЦУБА.

Как сообщалось, городской совет Севастополя за последние 10 лет неоднократно отказывал в передаче здания кинотеатра «Дружба» (бывший храм им. Св. Климента), находящегося в коммунальной собственности, римско-католической общине, не имеющей своего храма и проводящей литургии в частной квартире, а по праздникам - на улице у здания бывшего костела. Городской совет свои решения мотивировал тем, что не вправе отдавать коммунальную собственность.