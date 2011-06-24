Акимова: существенно вырастут зарплаты врачей и педагогов

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заверяет, что благодаря изменениям в госбюджет-2011 существенно вырастут зарплаты врачей и педагогов.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом И.АКИМОВА сказала на брифинге.

«Благодаря изменениям в Государственный бюджет на 2011 год, которые подписал Президент Украины, социальные стандарты в стране повысятся», - сказала И.АКИМОВА.

«Во-первых, в законе предусмотрено повышение первого тарифного разряда. «Он будет постепенно увеличиваться. На 1 июля будет составлять 635 гривен, и с 1 декабря 2011 – 704 гривни», – сообщила она. Первый заместитель главы Администрации объяснила, что за счет повышения первого тарифного разряда произойдет существенное увеличение зарплат врачей, учителей, других работников бюджетной сферы. «В общей сложности это касается около 3,4 миллионов людей», – уточнила она. По словам И.АКИМОВОЙ, если сегодня средняя зарплата врача высшей категории составляет 1513 гривен, то после повышения зарплата вырастет на 359 гривен.

Во-вторых, отметила И.АКИМОВА, предусмотренные изменения «решают проблемы социальной справедливости». Речь идет о двадцатипроцентной надбавке к должностному окладу, которая касалась большой группы бюджетных работников, но не охватывала всех. Сейчас, в соответствии с принятыми изменениями, группа, на которую будет распространяться двадцатипроцентная надбавка, будет включать работников детских садов, внешкольных заведений и других, принадлежащих к сфере образования, учреждений социальной защиты граждан и тому подобное.

Третьим важным моментом И.АКИМОВА назвала стимулирование создания качественного института семейного врача. Так, выпускники медицинских вузов, которые заключат соглашение не меньше, чем на 3 года работы в учреждении здравоохранения в сельской местности, и те, кто будет работать семейными врачами, получат единовременную адресную денежную помощь в сумме около 5 тысяч гривен. «Это будет стимулировать создание института семейного врача, что очень важно в контексте осуществления реформы здравоохранения», – подчеркнула И.АКИМОВА.

Кроме того, Первый заместитель главы Администрации Президента обратила внимание на предусмотренные изменения в контексте повышения престижности работы в сфере социальной защиты. По ее словам, с 1 сентября устанавливается дополнительная надбавка в размере 30% к основному окладу людям, у которых выслуга лет составляет больше 10 и которые работают в системе защиты населения.

Первый заместитель главы Администрации отметила, что изменения в бюджет предусматривают и «особое внимание к работникам медицины, которые работают с инфекционными заболеваниями», в частности такими как туберкулез. «Им предусмотрено повышение основных окладов. Акцент на эту группу социальных работников очень важен», – подчеркнула она.

Такие увеличения, по словам И.АКИМОВОЙ, стали возможными благодаря улучшению макропоказателей, которые по результатам первого квартала «дают достаточную уверенность, а также выполнение бюджета, его перевыполнение на 5%». И.АКИМОВА напомнила, что по результатам первого квартала, по оценкам Нацбанка, ВВП вырос на 5,2%. «Это достаточно уверенная, хорошая позиция, которая дает нам возможности постепенно повышать уровень социальных стандартов», – подчеркнула первый заместитель главы Администрации.