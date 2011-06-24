Борцы с курением требуют полного запрета рекламы сигарет

Общественные активисты требуют запретить рекламу сигарет в Интернете и в пунктах продаж и поддержать законопроект о полном запрете рекламы табачных изделий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Коалиции общественных организаций «За свободную от табачного дыма Украину».

В сообщении отмечается, что законопроект № 5164 о полном запрете рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий должен быть немедленно передан в сессионный зал Верховной Рады и проголосован без учёта поправок, внесённых в интересах табачных коммерсантов. На этом настаивают общественные организации в связи с решением Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации от 15 июня рекомендовать законопроект ко второму чтению.

В первоначальном варианте проекта закона предлагалось запретить любую рекламу табачных изделий, знаков для товаров и услуг, любую рекламу табака в Интернете, проведение любых промоакций, бесплатную раздачу сигарет, в том числе для маркетинговых исследований и дегустации, а также рекламы в пунктах продаж.

Однако, заявил председатель правления Регионального Центра гражданского представительства «Життя», член рабочей группы по доработке законопроекта № 5164 Андрей СКИПАЛЬСКИЙ, «в результате численного преимущества представителей интересов табачной, рекламной и медийной индустрии в рабочей группе (специально созданной для работы над текстом между первым и вторым чтением) текст законопроекта, рекомендованный комитетом, потерял несколько важных позиций, а именно: полный запрет рекламы табака (а не предложенный список), полный запрет рекламы в Интернете и запрет рекламы в магазинах и киосках (пунктах продаж)».

«Не нужно быть юристом, чтобы понимать основной мотив внесения списка запретов вместо полного запрета. Разница между формулировкой, например, «продажа наркотиков запрещается» и между «продажа наркотиков запрещается в магазинах, на базарах, дома, на улице, в школе и т. д.» очевидна: в долгом списке запретов можно найти лазейки и далее торговать наркотиками. Так и с табачной рекламой – внесение списка запретов выгодно в первую очередь табачной индустрии», – подчеркнул А.СКИПАЛЬСКИЙ.

По его словам, в подготовленном ко второму чтению законопроекте «реклама табака в магазинах и киосках, которая является частью маркетинга и классифицируется как мерчандайзинг, останется и будет процветать. Цинизм заключается в том, что такая реклама в нынешнем законодательстве трактуется как «информация о товаре». И доводы о том, что такая реклама направлена в первую очередь на молодёжь, что такой рекламы больше в супермаркетах, дистанционно близких к образовательным учреждениям, и такой мерчандайзинг стимулирует спонтанную покупку сигарет, не были услышаны большинством членов комитета».

«В то же время, – отметил А.СКИПАЛЬСКИЙ, – некоторые принятые нормы являются прогрессивными: запрет спонсорства с использованием наименования производителя, запрет проведения псевдовыставок и полный без исключения запрет рекламы в печатных СМИ».

Как акцентировал главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, «реклама сигарет не нужна даже курильщикам. Те, кто курит, утверждают, что не нуждаются в рекламе, и для них запрет на неё не составит никаких неудобств. С другой стороны – людей, которые не курят, эта реклама раздражает, а это большинство населения. По данным исследования Всемирной организации здравоохранения 2010 года 45 % населения замечали рекламу сигарет в том или ином виде».

По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, «реклама сигарет насквозь лживая. Более того, эта реклама не приносит никакого дохода бюджету». «Как правило, сигаретная реклама реализуется по серым и чёрным схемам и, кроме владельцев некоторых медиа и рекламных компаний, никому другому пользы не приносит», – сказал он.

Координатор Коалиции общественных организаций «За свободную от табачного дыма Украину», эксперт по борьбе с табаком Анна ГОПКО заявила, что «в руках депутатов сейчас находятся судьбы подростков, которые не начнут курить именно благодаря полному запрету рекламы сигарет, исчезновению гламурных вездесущих образов курения». По её мнению, в законодательной работе над проектом крайне важна прозрачность голосования в пользу «общественного» варианта.

«Это своеобразный тест на патриотизм для всех народных депутатов. В ходе голосования в комитете стало ясно, кто из депутатов отстаивает интересы общества, а кто – защищает сверхприбыли транснациональных табачных производителей. Это уже третья попытка в Украине запретить полностью рекламу товара, который убивает. Верю, что на этот раз Украина присоединится к положительному опыту других стран и выполнит обещание Президента остановить вымирание нации», – отметила А.ГОПКО.

Как отмечается в сообщении, 4 сентября 2011 года истекает конечный срок принятия полного запрета рекламы табачных изделий согласно требованиям Конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которую Украина ратифицировала в 2006 году.

В нашей стране 11,5 млн. курильщиков, и запрет рекламы сигарет позволит минимум 700 тысячам людей бросить курить. Исследования аналогичной ситуации с курильщиками в других странах показывает, что после полного запрета рекламы табачных изделий, количество курильщиков снижается на 6–10 %. Запрет рекламы сигарет позволяет прервать коммуникацию производителей табачных изделий с молодёжью и не вовлекать новых курильщиков. А те, кто хочет бросить курить, но реклама сигарет им постоянно напоминает об этой привычке, получают возможность отказаться от неё, подчёркивают в Коалиции общественных организаций «За свободную от табачного дыма Украину».

В коалиции также сообщили, что общественность обратилась ко всем народным депутатам с просьбой поддержать законопроект № 5164 в редакции, которая отражает позицию полного запрета табачной рекламы, спонсорства и стимулирования продаж табака. Среди обратившихся: Коалиция общественных организаций «За свободную от табачного дыма Украину», общественная организация «Жизнь», которая также выступает от имени Европейской сети предупреждения табакокурения и Всемирного Альянса по выполнению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака; Всемирный лёгочный фонд, Бюро ВОЗ в Украине, известные врачи, Институт медиа права, более ста подписантов «Манифеста против курения» и другие прогрессивные силы Украины, которые борются за улучшение здоровья нации.

Согласно результатам глобального опроса ВОЗ 2010 года, 70 % украинцев поддерживают полный запрет рекламы табака. Вопрос запрета рекламы табака является приоритетным в сфере общественного здоровья, ведь такая реклама направлена на привлечение новых курильщиков на замену 110 тысячам тех, кто умирает ежегодно от болезней, связанных с курением, а ежегодные потери Украины от преждевременной смертности, связанной с табакокурением, достигают 3 млрд. долларов США, считают в коалиции.

Общественные организации заявляют о том, что Украина занимает позорные «лидерские» позиции в детском курении, а реклама и спонсорство табака направлена на детей и подростков в первую очередь. Поэтому нужно остановить эту практику и принять законопроект № 5164, считают общественные активисты.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 30 ноября 2010 года приняла за основу проект Закона№ 5164 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий).

Проектом закона, в частности, предлагается запретить любую рекламу табачных изделий, а также рекламу знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми эти изделия выпускаются.