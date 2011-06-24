Фестиваль "Купальский венок" пройдет в районе языческих капищ

В Тернопольской области начался 4-й международный семейный фестиваль «Купальский венок».

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы фестиваля, он продлится до 26 июня в районе заповедника Медоборы рядом со священными для ранних славян горами Богит, Дзевинигора и Гордая, где были расположены языческие капища.

Во время фестиваля его участники смогут ознакомиться с тонкостям древнеславянских ремесел: вышивки, создания писанок, гончарства, кузнецкого мастерства, лозоплетения, создания традиционных оберегов. Также на фестивале пройдут мастер-классы по энергетическому исцелению собственными руками, по украинским народным танцам. Обучат на фестивале и славянским песням и хороводам, играм.

Фестиваль приурочен к славянскому празднику Купала, который приходится на день летнего солнцестояния и символизирует рождение летнего Солнца-Купалы и завершает господство весеннего Сонця-Ярилы.

Также в рамках мероприятия пройдут выступления фольклорных коллективов, казацкие соревнования, ярмарка товаров народного искусства.

Кульминацией праздника станет празднование Купала 25 июня. В это время будут установлены символы мужского и женского начала – Купалы и Марены, будет украшено дерево Жизни – Купалица, участники фестиваля сплетут венки и будут пускать их по воде, будут прыгать через Купальский огонь, будут танцевать, петь и общаться до самого утра. А на рассвете все встретят Солнце.

Собственно каждый день фестивалю будет начинаться со встречи солнца, медитации и утренней энергетической гимнастики.