Возбуждено дело о невыплате зарплаты заключенным колонии

Прокуратура Волынской области возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц Маневицкой исправительной колонии № 42 Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний по факту злоупотребления служебным положением и служебной подделки по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 364 и ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области со ссылкой на старшего помощника прокурора области по вопросам надзора за соблюдением законов при выполнении судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением свободы граждан, Алексея РЕШЕТНИКА.

По его словам, указанные служебные лица с целью создания благополучной ситуации с выплатой заработной платы осужденным, которые были переведены для отбывания наказания на участок социальной реабилитации, злоупотребляя служебным положением, в 2010 году составили заведомо неправдивые документы о поступлении в кассу колонии денежных средств и их выплате.

В результате таких противоправных действий осужденным в 2010 году не выплачена заработная плата на общую сумму 61015,34 грн. По делу проводится досудебное следствие.