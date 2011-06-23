90% приехавших в Польшу украинцев направлялись за покупками

Около 90% граждан Украины пересекавших польско-украинскую границу в первом квартале текущего года задекларировали целью поездки в Польшу – покупки.

Об этом сказано в переданном УНИАН исследовании польского госкомстата GUS.

Среди граждан Беларуси, которая также имеет границу с входящей в Евросоюз Польшей, этот показатель составил от 70 до 80 процентов, в зависимости от пункта пропуска.

Граждане России (главным образом, жители Калиниградской области) декларировали целью поездки в Польшу покупки только в 40% случаев.

3% украинцев ехали в Польшу на работу, 2,5% транзитом, меньше 2% проведать родственников и около 0,5 процентов - в туристических целях.

Белорусы декларировали целью визита транзит в более 9% случаев, поездку к родственникам - около 8%, работу - около 3% и туризм - 1,5 процентов случаев.

По около 16% россиян приезжало в Польшу на работу, в туристических целях и транзитом, а 6 процентов проведать родственников.

Согласно польским данным, 65% граждан Украины в январе-марте пересекало польско-украинскую границу несколько раз в неделю, 23% несколько раз в месяц, около 9% каждый день и меньше 5% несколько раз или реже в год.

Белорусы чаще всего (более 50%) ездили в Польшу несколько раз в неделю.

Ежедневно это делали около 10% опрошенных беларуских граждан.

По около 35% россиян задекларировало поездки на польскую территорию несколько раз в неделю или месяц. Каждый день в Польшу ездило менее 3 процентов граждан РФ.

Как сообщал УНИАН, по оценкам GUS, граждане Украины за первые три месяца текущего года купили польских товаров на 180 млн. долларов, что составило более половины всех средств потраченных иностранцами граничащих на Востоке с Польшей стран.