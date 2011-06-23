Журналист ТВі отсудил право «сунуть нос» в решения о выдаче лицензий Интеру

Суд обязал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдать журналисту ТВі Артему ШЕВЧЕНКО копии решений, на основании которых телеканалу «Интер» выдавались лицензии на телевизионное вещание.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТВі.

В частности, Киевский апелляционный админсуд оставил без изменений постановление суда первой инстанции по делу по иску автора и ведущего программы «Знак Оклику» на канале ТВі А.ШЕВЧЕНКО к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

Рассматривая дело, суды первой и апелляционной инстанций согласились с доводами истца, что Нацсовет не имеет права препятствовать журналистам собирать информацию о деятельности Национального совета. В частности было установлено, что регулятор, отказывая журналисту в предоставлении информации о выданных Нацсоветом лицензиях, тем самым нарушил законодательство о телевидении.

В результате суд вынес постановление, которым были признаны незаконными действия Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также обязал Нацсовет выдать журналисту А.ШЕВЧЕНКО копии решений, на основании которых телеканалу «Интер» выдавались лицензии на телевизионное вещание на 391 канал в 24 областях Украины; копии решений об объявлении конкурсов, в которых «Интер» или его правопредшественники признавались победителями; копии решений о переоформлении лицензий на эфирное вещание.

Комментируя решение Киевского апелляционного админсуда, А.ШЕВЧЕНКО отметил, что «этим решением юридически установлен факт противоправных действий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания».