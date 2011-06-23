Дело на подельника зятя Черновецкого передали в суд

В суд передано уголовное дело по обвинению экс-председателя фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Дениса КОМАРНИЦКОГО в разбойном нападении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам его адвокат Андрей ФЕДУР.

При этом он заметил, что пока не владеет какими-либо подробностями.

В свою очередь в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили факт передачи дела в Печерский районный суд Киева, подчеркнув, что решение по этому поводу было принято еще 15 июня.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Д.КОМАРНИЦКОГО и Вячеслава СУПРУНЕНКО за совершение ими разбойного нападения в сговоре с группой лиц.

Д.КОМАРНИЦКИЙ был задержан 8 апреля сотрудниками столичного УБОПа.

Д.КОМАРНИЦКОМУ инкриминируется совершение разбойного нападения в сговоре с группой лиц (ст.187 ч.2 Уголовного кодекса Украины).

Через месяц следователь Генеральной прокуратуры освободил Д.КОМАРНИЦКОГО из-под ареста на подписку о невыезде.

Между тем В.СУПРУНЕНКО объявлен в международный розыск.