БЮТ: Стратегия Киева вызывает лишь иронию

Фракция «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете приняла решение не голосовать на сессии за поддержку Стратегии Киева до 2025 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата Киевсовета от «БЮТ-Батькивщины» Александра БРИГИНЦА.

«По нашему мнению, стратегия – лишь набор общих фраз, который не демонстрирует новых подходов к развитию Киева. К сожалению, разработчики документа не сделали его креативным, не наполнили его оригинальными идеями, вместо этого прописав позиции, которые вызывают лишь иронию – типа увеличения среднего возраста на 10 лет, увеличения музеев в 5 раз, а площади дорог в 3 раза”, – заметил депутат.

По мнению А.БРИГИНЦА, необходимо, как и в случае с Генпланом, прежде всего после широкого общественного обсуждения принять показатели, которые город должен достичь в 2015 году, а затем на основе этих задач поручить разработку стратегии.

«Я уверен, что кроме хозяйственных задач по наведению порядка в коммунальном хозяйстве и транспорте нужно думать и о серьезных „прорывах”. Так, по моему мнению, необходимо расширять черту города и пригородной зоны, создав новую административную единицу – Столичный округ, куда кроме Киева вошли бы и несколько районов Киевской области. Кроме того, необходимо разгрузить исторический и культурный центр, освободив его от офисов бизнеса и властей, которые можно было бы перенести на левый берег Днепра. Кроме того, стратегия, которая делает акцент на развитие туризма, так и не провозгласила главной мотивации, которая бы объяснила, почему в Киев начнут ездить более чем в 2,5 раза туристов больше, чем сейчас. Кроме того, у других депутатов есть другие претензии и предложения, которые носят не косметический характер, а касаются главных подходов к пониманию стратегии», – объяснил А.БРИГИНЕЦ.