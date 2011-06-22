Во Львове запустили воздушный шар с красным флагом

Во Львове только что с площади возле Монумента Славы воинам-освободителям на улице Стрыйской несколько молодых людей запустили воздушный шар, к которому прикреплен красный флаг.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр КАЛИНЮК.

По его словам, за этим действом абсолютно спокойно наблюдали несколько десятков прохожих и представителей «Свободы», не реагируя на эту акцию, которая была, по его словам, выполнена неизвестными ему людьми.

В свою очередь представители областной организации Коммунистической партии Украины опровергли предположение, что это была акция левых сил Львовской области.

Сейчас возле Монумента Славы и Холма Славы во Львове проходит возложение цветов и венков к могилам воинов Красной армии. Акцию отслеживает несколько десятков представителей региональных, общеукраинских СМИ, а также нескольких российских телеканалов.