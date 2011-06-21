В Тернополе обманутым пайщикам отдадут земельные участки

В Тернополе городской совет передает пайщикам три земельных участка, на которых ЧП «Тернопольская фирма «Будівельник» не достроила их дома.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняли депутаты городского совета относительно тех домов, где люди создали кооперативы и отстояли свое право на недостроенные здания в суде. Всем им дано разрешение на составление проекта землеустройства по отводу земельного участка для завершения строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с предоставлением в аренду сроком на 5-10 лет. В частности кооперативу «Жилищно-строительный кооператив «Головацкого,3а» предоставляется участок площадью 0,3 га, обслуживающему кооперативу «Жилищно-строительный кооператив Стадниковой-9» – площадью 0,0556 га, обслуживающему кооперативу «Юности-1» – 0,28 га.

На предыдущей сессии аналогичное решение депутаты приняли по еще трем объединениям пайщиков тернопольской фирмы «Будівельник».

Как сообщал УНИАН, 15 июня Зеновий ЩЕПАНОВСКИЙ, руководитель ЧП «Тернопольская фирма «Будівельник», обманувший своих пайщиков, взят под стражу.

З.ЩЕПАНОВСКОМУ предъявлены обвинения в правонарушениях, предусмотренных ст. 364 ч.2 (злоупотребление служебным положением), 366 ч. 2 (служебный подлог) и ст. 191 ч. 5 (присвоение имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Ранее пайщики «Будівельника» провели очередное пикетирование облгосадминистрации и перекрыли три дороги в городе, чтобы привлечь внимание к своим проблемам.

Сейчас корпорацией «Укрбудінвест», в состав которой входит «Будівельник», ведется строительство 26 объектов жилого назначения в Тернополе и населенных пунктах области, они до сих пор не сданы.

17 января 2011 года прокуратура Тернополя возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц «Будівельника» по ст. 364 ч.2 (злоупотребление служебным положением) и ст. 190 ч.4 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Потерпевшими по делу являются 34 пайщика, которые вложили денежные средства в строительство жилых объектов на сумму свыше 9 млн. грн.