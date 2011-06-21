Евгений Коновалец был литовцем по паспорту

В Сейме Литовской Республики состоялась Международная конференция на тему: "Евгений Коновалец - гражданин Литвы, патриот Украины. 120 лет со дня рождения".

Об этом УНИАН сообщили в Центре исследований освободительного движения.

Во вступительном слове депутат Сейма Казимерас УОКА отметил важность исследования общего исторического прошлого Литвы и Украины, как в межвоенный период, так и во время советской оккупации литовского и украинского народов.

С поздравительными словами к участникам конференции обратились представители Европейского конгресса украинцев и Конгресса украинцев Эстонии, председатель Объединения прибалтийских украинцев, а также представители местных общественных организаций и духовенства.

"Проведение конференции на таком высоком уровне возможно благодаря памяти об украинско-литовском сотрудничестве, которое началось еще со времен Украинской Народной Республики, развилось в межвоенный период, и продолжилась историей совместной борьбы воинов УПА и Литовского освободительного движения с советским тоталитарным режимом", - подчеркнула представитель Центра исследований освободительного движения Марта ГАВРИШКО.

По словам и.о. директора Центра исследований освободительного движения Василия СТЕФАНИВА, "Евгений Коновалец имел литовский паспорт, правительство независимой Литвы финансировало журналы украинских националистов, а литовские послы в разных государствах способствовали украинскому освободительному делу. Такие факты сотрудничества представляют интерес не только для историков — они создают прочную почву для приязненных взаимоотношений наших стран сегодня".

Участники международной конференции заслушали ряд докладов научных работников из Литвы и Украины.

Участниками конференции инициировано установление мемориальной таблички Е.Коновальцу в Каунасе.