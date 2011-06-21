Депутат назвал пенсионную реформу геноцидом

ВО «Батьківщина» предлагает альтернативный вариант пенсионной реформы, в которой при исчислении пенсий не будет увеличен пенсионный возраст и трудовой стаж, вместо дополнительных поступлений в Пенсионный фонд можно достичь за счет детенизации экономики, повышение зарплат и создание новых рабочих мест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Ровно народный депутат Украины (фракция БЮТ-Батьківщина) Юрий ПРОКОПЧУК.

Пенсионную реформу, предложенную нынешней властью, Ю.ПРОКОПЧУК назвал "геноцидом украинской нации".

По словам народного депутата, предложения по пенсионной реформе содержатся в законопроекте «О единых принципах пенсионного обеспечения и государственные стипендии работникам культуры, образования, здравоохранения, социального обеспечения и некоторым другим категориям лиц", который зарегистрирован в Верховной Раде.

Ю.ПРОКОПЧУК также сообщил, что лично он внес более 40 поправок в предложенный правительством законопроект о пенсионной реформе. Одни из них, в частности, касающиеся ограничения максимального размера пенсий для нынешних vip-пенсионеров и сохранения нынешнего трудового (страхового) стажа при исчислении пенсий.