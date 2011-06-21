В Киеве задержали наркодилера

В Киеве Служба безопасности Украины совместно с милицией разоблачила и прекратила противоправную деятельность наркодилера, который наладил контрабандный канал поставок психотропного вещества в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе УСБУ в г. Киеве, установлено, что злоумышленник ввозил товар контрабандным путем из стран Западной Европы. Его сбыт он организовал в ночных клубах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях, расположенных на территории столицы и Киевской области.

16 июня правоохранители задержали 39-летнего гражданина Украины. У него изъято 4 тысячи пилюль экстази рыночной стоимостью почти 500 тыс. грн.

Следственным отделом Дарницкого районного управления милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный взят под стражу. Следствие продолжается.