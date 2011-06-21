Россиянин пытался вывезти из Украины пулемет

В Сумской области гражданин Российской Федерации пытался пересечь таможенную границу с разобранным на части пулеметом импортного производства в багажнике собственного автомобиля.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным пресс-группы Сумской таможни, в 5:30 утра во время проведения совместных мероприятий сотрудников Службы безопасности Украины, таможенников и пограничников в международном автомобильном пункте пропуска «Бачевск» таможенного поста «Глухов» Сумской таможни был остановлен автомобиль «Тойота». Его водитель, гражданин России, выбрал «зеленый» коридор -путь упрощенного таможенного досмотра.

Находка поразила опытных оперативников Службы по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил: в багажнике автомобиля они обнаружили разобранный на запчасти (не хватало ствола) пулемет югославского производства М-33, аналог немецкого - МГ-42. Россиянин объяснил ситуацию просто: ввозил запчасти, чтобы «реставрировать» историческое оружие.

По данному факту проводится проверка.