Украине в среду обещают до 30° тепла

Завтра в Карпатах, в восточных областях Украины, а днем и в Крыму и Приазовье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-20°; днем 23-28°, на Закарпатье и юге Одесской области до 30°; в горных районах ночью 4-9°, днем 12-17°.

В Киевской области в среду осадки не ожидаются. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном море 20-24°, в районе Ялты и Алушты 10-14°, Одессы 17°, в Азовском море 24-26°, в Днепре возле Киева 22°.