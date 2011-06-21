В Киеве - вооруженное нападение на АЗС

Сегодня ночью в Киеве было совершено разбойное нападение с применением оружия на АЗС.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, в 3.00 по спецлинии 102 поступило сообщение о нападении на АЗС в Деснянском районе столицы на улице Ватутина.

Предварительно установлено, что молодой мужчина, в возрасте 25-30 лет, ворвался на территорию АЗС, сделал два выстрела в воздух из пистолета и похитил из кассы 598 гривень, после чего убежал.

На месте происшествия изъяты две гильзы, которые направлены на экспертизу.

Принимаются оперативные меры для установления личности и задержания нападающего.

Возбуждено уголовное дело по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.