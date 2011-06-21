В авиакатастрофе в России погиб харьковский банкир

В катастрофе Ту-134 под Петрозаводском в Карелии погиб один из владельцев и вице-президент харьковского банка "Грант" Ваграм Симовьян, сообщает ТСН.

Напомним, самолет Ту-134 авиакомпании "РусЭйр", совершавший чартерный рейс Москва - Петрозаводск, разбился при подлете к столице Карелии. Ту-134 упал на автомобильную дорогу, которая располагается перпендикулярно взлетно-посадочной полосе, раскололся и загорелся буквально рядом с дачным поселком.

Всего на борту самолета находились 52 человека: 44 погибли, восьмерым удалось выжить, среди них, по последним данным, двое детей - девяти и четырнадцати лет. Среди погибших были двое граждан Украины - Кристина Онищенко и Ваграм Симовьян.