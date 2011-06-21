Киев будет стоять в пробках еще и из-за Стинга

Британский рок-музыкант и актёр СТИНГ попросил организаторов своего концерта в Киеве обеспечить беспрепятственный проезд по городу.

Об этом пишет газета "Экономические известия" (№ 103 от 21 июня).

"По городу СТИНГ будет передвигаться на автомобиле представительского класса в сопровождении милиции, менеджмент также попросил обеспечить певцу комфортный проезд без пробок и задержек на светофорах. Еще одно оригинальное требование к организаторам концерта - наличие в раздевалке дерева в горшке, трех торшеров и банкетного стола", - пишет газета.

"Охрана в зале должна быть одета в одинаковую форму, ее сотрудники не должны иметь при себе наручники, булавки, огнестрельное оружие, ножи или холодное оружие. Все зрители перед проходом в зал будут "досмотрены" охранниками", - пишет газета.

Организаторы сообщают, что со СТИНГОМ в Киев приедет его повар, которому потребуются три помощника. Один из них должен прибыть на грузовике и показать, где можно недорого закупить продукты. Еще два помощника с кулинарным образованием потребуются на кухне.

Во время пребывания в Киеве артист также попросил обеспечить ему постоянное присутствие врача, наличие кислородного баллона и восьми уколов витамина В12. Также одним из требований является присутствие в концертном зале швеи.

Все непроданные места и отражающие поверхности в концертном зале (стоимость билета на концерт варьируется от 550 до 7,9 тыс. грн.) должны быть задрапированы черным покрывалом.

Концерт СТИНГА состоится 7 июля во Дворце спорта. Он будет проходить в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины под управлением Сары ХИКС. Киевлянам артист представит программу Symphonicity, основанную на своих лучших композициях. Этот концерт будет проходить в рамках мирового турне, которое началось летом 2010 года.