Четыре болезни-убийцы превращаются в глобальную эпидемию

Главными причинами большинства смертей в мире являются неинфекционные заболевания, такие как рак, диабет, болезни сердца и легких, пришли к выводу эксперты Организации Объединенных Наций.

Как сообщает NEWSru, согласно докладу, распространенному в штаб-квартире ООН, эти четыре вида неинфекционных заболеваний вызвали две трети всех случаев гибели людей.

По данным специалистов, масштабы этих заболеваний быстро растут, нанося мировой экономике ущерб, исчисляемый триллионами долларов. Хотя мировое сообщество сконцентрировало усилия на борьбе с инфекционными заболеваниями типа ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез, четыре основных неинфекционных заболевания "относительно незаметно вышли на первый план в развивающихся странах и теперь превращаются в глобальную эпидемию".