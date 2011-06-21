Установлены пятеро организаторов конвертационного центра

В Полтавской области налоговики выявили межрегиональный конвертационный центр с ежемесячным оборотом незаконно конвертированных средств более 5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-офицер УНМ ГНА в Полтавской области Дмитрий СКОБЕЛЬСКИЙ.

По его словам, в состав межрегионального конвертационного центра входили 15 субъектов хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, то есть специально созданные или приобретенные с целью прикрытия незаконной деятельности. Указанные предприятия использовались для минимизации налоговых обязательств предприятиями строительной отрасли и топливно-энергетического сектора экономики Полтавской, Киевской, Запорожской и Кировоградской областей.

В настоящее время установлены пятеро организаторов и активных участников конвертационного центра, которые с помощью работников филиала одного из банковских учреждений области осуществляли перевод безналичных средств, поступавших на счета фиктивных предприятий, в наличность, получая за это вознаграждение в 5-10% от проконвертированной суммы.

В рамках возбужденного уголовного дела по факту фиктивного предпринимательства работниками налоговой милиции проведены обыски в офисных помещениях конвертационного центра, предприятий-получателей денег и банковского учреждения, которые были задействованы в схеме незаконной конвертации средств.

Кроме этого, наложены аресты на расчетные счета предприятий.