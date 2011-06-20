Пограничники выявили подпольный трубопровод

Пограничники Луганского отряда выявили подпольный трубопровод и место накопления контрабандного горючего.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении отмечается, что пограничникам накануне поступила информация о том, что в Краснодонском районе возможна попытка незаконного перекачивания в Украину дизельного топлива. Проверив линию границы, пограничники на окраине села Северный обнаружили закопанную в землю пластиковую трубу диаметром 10 сантиметров. Через 300 метров она привела к загражденной территории в этом же населенном пункте. После информирования о находке сотрудников СБУ налоговой и таможни была создана межведомственная группа, которая проверила указанную территорию. На ней правооохранители выявили закопанную в землю 30-кубовую металлическую емкость, к которой выходил трубопровод. К тому же емкость уже была заполнена 5 тоннами горюче-смазочных материалов. Владелец территории во время выяснения обстоятельств объяснил, что не был на ней более 6 месяцев и кому принадлежит емкость, не знает.

В настоящее время металлическую емкость и 5 тонн дизельного топлива стоимостью 45 тысяч гривен переданы сотрудникам налоговой, а трубопровод уничтожен.