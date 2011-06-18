Азаров: Ни о каком повышении тарифов на газ сейчас не идет речь

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заверяет, что в ближайшее время тарифы на газ в Украине повышаться не будут.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КМУ, об этом премьер заявил во время встречи с вице-президентом Всемирного банка Филипом Ле ОУРУ и представителем Всемирного банка в Украине Мартином РАЙЗЕРОМ.

По данным пресс-службы, Н.АЗАРОВ отметил, что повышение цен в мире, в первую очередь, на нефть и продовольствие, конечно, не обходит стороной Украину и отражается на ее экономике. В то же время, по его словам, правительству удается удерживать уровень инфляции в пределах, которые объективны для данной экономической ситуации. Несмотря на мировой рост цен, ни о каком повышении тарифов на газ теперь речь не идет.

«Это вопрос не ко времени», - сказал украинский премьер.