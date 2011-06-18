Музей истории Киева пропадает без помещения

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма поддержала проект решения о предоставлении Музею истории Киева отдельного помещения.

Соответствующую инициативу на рассмотрение комиссии вынесла фракция «УДАР», сообщили УНИАН в пресс-службе главы этой комиссии Киевсовета Александра БРИГИНЦА.

«Уже было много попыток решить критическую ситуацию вокруг Музея истории Киева, в том числе и инициированных нашей комиссией. Надеюсь, что хотя бы на этот раз попытки фракции «УДАР» не только получат поддержку Киевсовета, но и будут реализованы», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

В инициативе речь идет о том, чтобы поручить КГГА до 1 сентября подготовить и внести на рассмотрение Киевсовета проект решения о предоставлении Музею истории Киева надлежащего помещения для размещения экспозиции, а также запретить перемещение коллекций в другие помещения для временного хранения, не разрешить передачу коллекций и отдельных ее экспонатов на хранение каким-либо предприятиям, учреждениям, организациям.

«Пункт о сохранении коллекции не меньше важен, чем выделение помещения, поскольку уже неоднократно возникали скандалы по поводу возможного исчезновения - от десятков до сотен - экспонатов музея. Абсолютно точно нельзя сказать, что делается с фондами музея, поскольку большинство экспонатов находится в ящиках – подальше от глаз музейных работников и киевлян», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат убежден, что это актуально сейчас, поскольку есть неофициальная информация о планах передачи части фондов другим музеям и организациям.