Предприниматель вместо магазина конкурента «заминировал» детсад

В Житомире суд освободил от уголовной ответственности частного предпринимателя, который в марте «заминировал» детсад.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области со ссылкой на начальника отдела по соблюдению законов органами внутренних дел при проведении дознания и досудебного следствия прокуратуры области Анатолия ГАВРИЛЮКА.

По его словам, такое решение принял на днях один из судов Житомира в связи с действенным раскаянием злоумышленника.

"Он раскаялся за совершенное и оплатил стоимость выезда спасателей и милиционеров, искавших взрывчатку", - сказал А.ГАВРИЛЮК.

Он рассказал, что предприниматель объяснил, что ошибочно вместо магазина своего конкурента «заминировал» детсад.

В частности, по словам предпринимателя, он позвонил по телефону диспетчеру, находясь в состоянии возмущения, чтобы навредить конкуренту по бизнесу, который в тот день открыл новый отдел в соседнем магазине. Мужчина убеждал, что не имел целью сообщать о минировании детсада, отметил представитель прокуратуры.

"На следующий день после заминирования предприниматель узнал об ошибке и осознал последствия своего поступка и пришел в Житомирский райотдел УМВД и сознался в совершенном", - добавил он.

Все же органы милиции возбудили в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 296 (хулиганство, сопровождаемое особой наглостью или исключительным цинизмом) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного следствия предприниматель попросил извинение у заведующей детсадом и подарил заведению строительные материалы для ремонта, также извинился и перед своим конкурентом - директором магазина, которого пытался «заминировать».

Кроме этого, подсудимый полностью признал вину, способствовал в раскрытии преступления.

Ввиду таких обстоятельств, суд и освободил частного предпринимателя от уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в дежурную часть УМВД Украины в Житомирской области поступило анонимное сообщение о заминировании детсада в поселке Новогуйвинск Житомирского района.

Из помещения детского сада были эвакуированы 160 человек, из которых 130 - дети.