СБУ раскрыла схему ввоза в Украину краденных в России автомобилей

Ленинский районный суд города Винницы осудил к 5 годам лишения свободы двух членов группировки, которые контрабандным путем переместили через таможенную границу Украины 19 автомобилей иностранного производства с замененными номерными агрегатами.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ в Винницкой области.

Установлено, что двое граждан Украины в сговоре с жителями России организовали преступную схему контрабандного ввоза в Украину похищенных в России авто. На автомобилях брендовых марок заменяли номерные агрегаты и электронную составляющую.

По фиктивным документам, которые свидетельствовали об украинской регистрации, злоумышленники перемещали «подготовленный» автомобиль через границу Украины без какого-либо растаможивания, после чего его быстро реализовывали.

В результате функционирования этой противоправной схемы из-за неуплаты налогов и обязательных таможенных платежей (с краденых машин?! - Прим. ред.) бюджет потерял почти миллион гривен.

Следователи СБУ возбудили уголовное дело по ч.2 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Рассмотрев материалы дела, суд осудил обоих членов группы к 5 годам лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды.