В Киеве Porsche упал в строительный котлован: трое погибших

Сегодня утром в Голосеевском районе Киева легковой автомобиль «Porsche Carrera» упал в строительный котлован, погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ ГУМВД Украины в городе Киеве, ДТП произошло в 4.05.

Согласно предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля иномарки двигался со стороны улицы Заболотного в направлении проспекта Науки, где не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение. После этого, как отметили в ГАИ, автомобиль упал в открытый котлован глубиной около 1,5 м, вспыхнул и сгорел.

Водитель и пассажир сгорели в автомобиле. Второй пассажир (мужчина возрастом 30-35 лет) выпал из автомобиля, но от полученных травм умер в карете скорой помощи.