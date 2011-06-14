Прокуратура против возобновления работы молочной кухни в Донецке

Прокуратура Донецка вынесла протест на решение Главного государственного санитарного врача города от 31 мая о возобновлении работы детской молочной кухни, продукцией которой в апреле отравились 60 детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По словам первого заместителя прокурора Донецка Олега СЮСЯЙЛО, «указанное решение является незаконным и подлежит отмене, поскольку противоречит требованиям действующего законодательства Украины».

Как сообщал УНИАН, с 4 по 8 апреля среди детей, получавших питание с детской молочной кухни Центральной городской клинической больницы № 1 Донецка, было зарегистрировано 60 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями.