Балога: ценовые прыжки - результат непродуманных действий Кабмина

Непрестанный рост потребительских цен в стране очень тревожит людей и вызывает негативные ожидания в обществе, и такое положение дел остро ставит вопрос об уровне профессиональности и компетентности министров из экономического блока правительства. Так глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА прокомментировал последние статистические сводки из регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, по мнению В.БАЛОГИ, ценовые прыжки последних дней – это первые результаты непродуманных действий Кабинета Министров в сельскохозяйственной и энергетической отраслях. «Отдельные чиновники, судя по всему, придумали свои законы функционирования экономики и предпринимают взаимоисключающие шаги: сначала блокируются рыночные, конкурентные механизмы ценообразования, а когда цены поползли вверх – административным давлением пытаются остановить этот рост». «Опять накануне жатвы заговорили о зерновом кризисе, Кабинет Министров вынуждено ограничивает экспорт зерновых, а раскритикованные руководителем правительства министры пытаются перевести свою вину на местные власти», - отмечает руководитель президентского Секретариата.

В.БАЛОГА обращает внимание на то, что сегодняшние самонадеянные заявления чиновников, которые занимаются сельским хозяйством, не должны вводить людей в заблуждение. «Проблемы в отрасли действительно существуют, они достаточно сложные и их нужно немедленно решать. Вместо этого те члены правительства, которые лишь неделю назад были подвержены сокрушительной критике со стороны премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, сделали ему комплиментарный словесный реверанс, и успокоились».

Руководитель Секретариата Президента также отметил, что рапорты чиновников о стабилизации цен на бензин и солярку «преисполнены оптимизма». При этом В.БАЛОГА отмечает, что цены на нефтепродукты в Украине поднялись до среднеевропейских, однако горючее продолжает оставаться низкокачественным. В то же время, по его мнению, правительство почти ничего не делает для того, чтобы продукция отечественных НПЗ отвечала современным стандартам качества.

«Перед экономическим блоком правительства встали серьезные вызовы. Оснований для того, чтобы сохранять олимпийское спокойствие, пока не видно. В то же время важно не допустить паники на рынках, которая может привести к неконтролированным процессам. Правительство должно подтвердить свою эффективность, и не подменять реальный результат яркими словесами», – отмечает В.БАЛОГА.