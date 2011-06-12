В Луганской области горит шахта «Суходольская-Восточная».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, в 9.45 11 июня в городе Суходольск Краснодонского района на шахте «Суходольская-Восточная» ОАО «Краснодоуголь» на горизонте 915 м в неработающей лаве произошло загорание деревянных креплений.

Из-за задымления на поверхность шахты самостоятельно вышли 59 горняков, которые находились неподалёку от очага возгорания, 230 горняков продолжали работать. Жертв и пострадавших нет.

В 21.30 шахта остановлена, тушение пожара продолжается.

В работах задействованы подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности. Причина пожара устанавливается.