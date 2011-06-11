Аграрный фонд выделил Крыму дешевый сахар
04:54, 11 июня 2011Общество
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Для стабилизации цен
Аграрный фонд Украины выделил Автономной республике Крым квоту в размере 3400 тонн сахара-песка по цене 7780 гривен за тонну.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.
Согласно сообщению, сахар передан региону для обеспечения стабильной ценовой ситуации на рынке и в соответствии с январским постановлением Кабинета министров Украины «О реализации объектов государственного ценового регулирования из государственного интервенционного фонда».
«Оформление биржевых контрактов для оформления продажи сахара-песка от имени Аграрного фонда осуществляется региональным отделением Аграрной биржи в Крыму», - говорится в пресс-релизе крымского Совмина.
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