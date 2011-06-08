Украина и Россия создадут рабочие группы

Украина и Россия договорились о создании рабочих групп по приоритетным направлениям экономического сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на пресс-конференции в Москве по итогам заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгоскомиссии.

По его словам, эти рабочие группы должны через три-четыре недели представить главам правительства двух стран предложения по дальнейшему расширения взаимодействия.

«Мы договорились с Николаем Яновичем (АЗАРОВЫМ) о том, что мы будем улучшать инструменты нашего сотрудничества. По некоторым направления хотелось бы более активно двигаться вперед… Мы договорились, что создадим или совершенствуем специальные рабочие группы, которые через три-четыре недели доложат нам о том, как идет работа. И если потребуется, мы соберемся в более узком составе, но с нашим участием, для того, чтобы посмотреть, как движутся те или иные проекты, и что нужно сделать дополнительно на нашем уровне для того, чтобы движение шло быстрее», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что, в частности, речь идет о рабочих группах в области энергетики, атомной энергетики, транспорта, авиастроения, сотрудничества в области космоса и других темах

«Я надеюсь, что эти договоренности помогут нам энергичнее двигаться вперед», - сказал В.ПУТИН.

В то же время пресс-секретарь Н.АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО сообщил, что стороны договорились создать рабочие группы по устранению «узких мест». В частности, по его словам, Н.АЗАРОВ считает таким «узким местом» вопрос торговых ограничений на поставку украинских товаров на российский рынок. В первую очередь речь идет о поставках сахара и труб.

В.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что российская сторона, в свою очередь, считает, что что у нее существуют проблемы с поставками спичек и стекла.