Таможенный союз инспектирует 32 украинских предприятия (список)

Специалисты Таможенного союза (ТС) начали инспектирование украинских мясомолочных предприятий на предмет поставок продукции в страны ТС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Киеве председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК.

«В Украине начала работу инспекция Таможенного союза», - сказал он.

Инспекторы будут работать в течение 14 дней и намерены проинспектировать 32 украинских предприятия на предмет экспорта мясомолочной продукции на территорию стран Таможенного союза.

Как уточнили УНИАН в Госветфитослужбе, планируется проинспектировать ООО «Заготсервис» (Тернопольская обл.), ООО «Спартак» (Волынская обл.), ООО «Литинский мясокомбинат» (Винницкая обл.), ООО «ПКП» «Прилуки-Агропереработка» (Черниговская обл.), ЗАО «АПК-Инвест» (Донецкая обл.), ОАО "Конотопмясо" (Сумская обл.), ООО «ВМП» (Волынская обл.), ОАО "Дружба народов Нова" (АР Крым), ООО "Элитекс" (Донецкая обл.), ООО "Эрмий" (Черкасская обл.), ООО «Свиженька» (Черновицкая обл.), ООО «Компания «Зевс ЛТД» (Ривненская обл.), ДП «Мясокомбинат «Заря» (Ривненская обл.), ООО «Заготзбут» (Тернопольская обл.), ООО «Тавр Плюс» (Донецкая обл.), ПАО «Переяславский экспериментальный комбинат хлебопродуктов» (Киевская обл.), ООО «Комплекс Агромарс» (Киевская обл.), ЗАО «Птицефабрика «Снятинская Нова» (Ивано-Франковская обл.), ООО «Мясоперерабатывающий комплекс ЛТД» (Днепропетровская обл.), Крыжопольский филиал «ООО «ИнтэрФуд» (Винницкая обл.), ООО «Техмолпром» (Полтавская обл.), ООО «Производственное объединение «Молис» (Запорожская обл.), ООО «Белоцерковский молочный комбинат» (Киевская обл.), ЗАО Хмельницкая маслосырбаза (Хмельницкая обл.), ОАО «Вимм-Билль-Данн Украина» (Киевская обл.), ПАО «Купянский молочно-консервный комбинат» (Харьковская обл.), Филиал «Вимм-Билль-Данн Украина» - «Харьковский молочный комбинат» (Харьковская обл.), ОАО «Звенигородский сыродельный комбинат» (Черкасская обл.), ООО «Молочный дом» (Днепропетровская обл.), АО «Литинский молочный комбинат» (Винницкая обл.), ПАО «Жашковский маслозавод» (Черкасская обл.), ОАО «Ичнянский молочно-консервный комбинат» (Черниговская обл.).

И.БИСЮК выразил надежду, что по результатам инспектирования перечень предприятий, которые будут иметь разрешения на поставку своей продукции в страны Таможенного союза, существенно увеличится. Он отметил, что на сегодня 63 украинских предприятия имеют право доступа на эти рынки, в том числе по мясной продукции, молочной продукции, комам и премиксам.