Инвалиды обещают перекрыть дороги в Крыму, Украине и России

Представители общественных организаций инвалидов выступают категорически против передачи санатория имени Бурденко в Саках (Крым) Фонду социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и обещают организовать акции протеста и перекрытие дорог не только в Крыму, но и в других регионах Украины и России.

Вопрос передачи санаторно-лечебного учреждения другому собственнику обсуждался в Саках на заседании, в котором приняли участие руководители «Укрпрофздравницы», представители Министерства курортов и туризма Крыма, Министерства труда и социальной защиты Крыма, власти Сак, трудового коллектива санатория, общественные организации инвалидов-спинальников, сообщил Курортно-информационный центр Крыма.

Председатель правления «Укрпрофздравницы» Николай СУББОТА сообщил о намерении передать сакский санаторий Фонду соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

По словам заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины Сергея УКРАИНЦА, передача санатория имени Бурденко Фонду соцстрахования позволит привлечь финансовые ресурсы на развитие медицинской базы санаторно-лечебного учреждения, а также увеличить загрузку, что обеспечит финансовую стабильность и развитие санатория. При этом, по словам киевских представителей, санаторий не будет перепрофилирован, отчуждения земель не планируется, а трудовой коллектив здравницы будет сохранен в полном объеме.

Заместитель министра курортов и туризма Крыма Игорь КОТЛЯР подчеркнул, что доводы о финансовой нестабильности санатория на сегодняшний день некорректны. «На сегодняшний день санаторий работает стабильно. Задолженности по зарплате и перед Пенсионным фондом не имеет», - сказал он.

Замминистра также напомнил, что в Крыму существуют примеры передачи санаториев ЗАО «Укрпрофздравницы» другим собственникам, при этом - ни одного положительного.

«Мы будем отстаивать свои законные права на лечение и реабилитацию. В этот санаторий едут инвалиды-спинальники из России, Украины, Казахстана, Беларуси, Грузии», - заявили инвалиды.

С.УКРАИНЕЦ пообещал передать мнение общественности и заявил, что окончательное решение по санаторию будет принято на заседании президиума правления ЗАО «Укрпрофздравница». Он также пообещал заблаговременно проинформировать представителей крымской власти о проведении президиума.

Напомним, ранее председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ выступил против возможной передачи ряда профсоюзных санаториев и отелей в Крыму в управление израильской компании для создания сети коммерческих санаторно-курортных комплексов.

Санаторий имени академика Н.Н.Бурденко в Саках специализируется на лечении спинальных больных, инвалидов с тяжелыми повреждениями позвоночника, с травмами и заболеваниями периферической нервной системы. В санатории функционируют пять лечебных отделений, лечебно-диагностическое отделение с водогрязелечебницей, кабинеты двигательной реабилитации, спортивные площадки.