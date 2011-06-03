При пожаре в гостинице "Украина" пострадали два голландца

Три человека, из которых двое иностранцы, пострадали при пожаре в гостинице "Украина", сообщил журналистам на месте происшествия и.о. руководителя центра связей с общественностью киевского управления МЧС Александр Хорунжий.

"Эвакуировано 32 человека, шестеро спасены, По предварительным данным, три человека пострадали, из них двое - из Нидерландов, их отправили на обследование, чтобы установить отравление продуктами горения; еще один - гражданин Украины, получил ожоги первой и второй степени", - сказал он.

Как сообщил УНИАН, информация о пожаре поступила по линии 101 в 17.04. Как выяснилось, очаг возгорания возник в одном из номеров на 8-м этаже гостиницы. В результате пожара произошла задымление 8-го и 9-го этажей.