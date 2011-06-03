В парадах ко Дню Независимости примут участие 10 тыс. военных

В парадах к 20-й годовщине Независимости Украины в шести городах примут участие почти 10 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель министра обороны Украины Владимир МОЖАРОВСКИЙ, проинформировали УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Минобороны.

«К участию в парадах войск в городах-героях Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, городах Львове и Виннице будет привлечено почти 10 тыс. военнослужащих, около 500 единиц вооружения и военной техники, 36 самолетов, 12 вертолетов, 14 военных кораблей и катеров», - сказал он.

Также, добавил В.МОЖАРОВСКИЙ, отдельные образцы вооружения и военной техники будут выставлены для обзора. Вооружением и военной техникой будут представлены практически все виды и роды Вооруженных сил, сказал он.

При этом первый заместитель министра обороны сообщил, что сейчас продолжается подготовка личного состава, экипажей, обслуги боевой техники, которая будет принимать участие в парадах.

«Мы ищем возможности сократить финансовые расходы и уложиться в тот финансовый ресурс, который предусмотрен государственным бюджетом, а это – 56 млн. грн.», – отметил В.МОЖАРОВСКИЙ.