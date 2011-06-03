В Макеевке десятки людей отравились из-за попадания стоков в водопровод

В Макеевке в поселке имени Ленина Донецкой области десятки людей отравились после попадания в водопровод канализационных стоков.

Об этом сообщает «5 канал».

«Коммунальщики говорят, что одновременно прорвались две трубы, со стоковой и питьевой водой. Десятки людей отравились, двух пришлось госпитализировать в городскую больницу», - говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, мутная темная жидкость с неприятным запахом потекла из кранов несколько дней назад. Одновременно у многих людей появились симптомы отравления.

Между тем коммунальщики констатируют, что ликвидация последствий аварии затянется, поскольку надо менять все трубы.

«Санэпидемиологи не исключают – вследствие загрязненной фекалиями питьевой воды люди могли заболеть холерой, брюшным тифом и гепатит. Был предпринят ряд экстренных мероприятий, водопровод - полностью перекрыли», - информирует телеканал.

Жители поселка имени Ленина намерены подать на коммунальщиков в суд за то, что те своевременно не сообщили людям об аварии на водопроводе.