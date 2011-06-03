Глава Гостаможни: пересечение границы не должно мешать отдыху

Украинская и молдавская государственные таможенные службы договорились содействовать пересечению гражданами границы в летний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК сообщил во время выездного заседания коллегии Гостаможслужбы, которое состоялось в Могилеве-Подольском Винницкой области, с участием делегации Таможенной службы Молдовы.

По словам И.КАЛЕТНИКА, в период отпусков нельзя допустить, чтобы пересечение границы негативно сказалось на планах людей относительно отдыха и туризма.

«Путешественники не должны испытывать дискомфорт из-за таможенных формальностей. Пересечение границы должно быть максимально быстрым и незаметным независимо от того, имеют граждане при себе товары, или нет», - сказал И.КАЛЕТНИК.

Председатель Гостаможслужбы Украины также заявил, что в случае возникновения на пунктах пропуска очередей таможни будут принимать экстренные меры - вплоть до увеличения количества личного состава.

Кроме того, И.КАЛЕТНИК сообщил, что планируется наладить обмен бланками таможенных документов, чтобы граждане имели возможность заполнить таможенные декларации, еще находясь на территории сопредельного государства, и таким образом сэкономить свое время.