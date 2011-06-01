Из-за роста цены по формуле Украина купит меньше газа

Украина во втором квартале текущего года планирует закупить у России 9 млрд. кубометров газа.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

Он уточнил, что в мае закуплено 3 млрд. кубометров газа, столько же планируется закупить и в июне.

«Мы идем в графике, утвержденном Кабинетом Министров. Объем газа для закупки на второй квартал значительно меньше, чем в первом. Мы в первом квартале закупили 17,8 млрд. кубометров, поскольку цена была самая низкая. На второй квартал стоит 9 млрд.», - сказал Е.БАКУЛИН.

Он также отметил, что в третьем квартале объемы закупок газа будут минимальными, и вместе с этим высказал надежду на то, что Украине и России удастся договориться о снижении цены на газ.

Также по информации Е.БАКУЛИНА, на сегодняшний день в подземных хранилищах Украина накопила 13,5 млрд. кубометров газа.

По словам председателя правления “Нафтогаза” объемы закупки в июле будут еще на уровне около 3 млрд. куб. м., а в последующие месяцы они будут снижаться до 1,7 млрд. кубометров.

“Безусловно, закупки будут снижаться с учетом того, что по тенденциям на мировых рынках и по формуле цена газа растет с каждым кварталом, поэтому основные закупки были по минимальным ценам в первом квартале”, - сказал он.

При этом Е.БАКУЛИН подчеркнул, что НАК “Нефтегаз Украины” пока не планирует корректировать годовые объемы закупок газа в текущем году. По его словам, из запланированных в 2011 году объемов на уровне 40 млрд. куб. м., 17,7 млрд. куб. м. было закуплено в первом квартале.

“Говорить о том, что мы будем снижать годовые объемы закупки пока не стоит, идти на такие риски пока не стоит”, - сказал Е.БАКУЛИН.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в эфире «5 канала» премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что во втором полугодии Украина существенно сократит объемы закупок газа у России из-за роста его стоимости. Он добавил, что основные закупки сделаны в первом квартале.

Напомним, что цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.