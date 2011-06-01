Завтра в Украине начинается ВНО

2 июня в Украине начинается проведение Внешнего независимого оценивания, которое завершится 24 июня.

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, в день тестирования каждый абитуриент должен иметь при себе документы, которые необходимо предъявить на входе в пункт тестирования:

документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении, серия и номер которого указаны в сертификате внешнего независимого оценивания);

сертификат внешнего независимого оценивания;

пропуск приглашения для участия во внешнем независимом оценивании.

В случае непредъявлення настоящих документов абитуриент не будет допущен к тестированию.

Также желательно взять с собой две-три капиллярные или гелевые ручки с чернилами черного цвета и маленькую прозрачную бутылку с питьевой водой.

В УЦОЯО рекомендуют предварительно узнать о маршрутах доезда к пунктам тестирования. Адреса и карты расположения пунктов тестирования размещены на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Начало внешнего независимого оценивания по всем предметам - в 11.00.

Допуск к пункту тестирования будет продолжаться с 10.10 до 10.45.

Как сообщал УНИАН, для участия во ВНО в этом году зарегистрировались 251 тыс. 500 абитуриентов. Из общего количества зарегистрированных абитуриентов 194 тысячи - нынешние выпускники 11-х классов, остальные - выпускники прошлых лет.

Больше всего абитуриентов зарегистрировалось на сдачу тестов по украинскому языку и литературе. По этому предмету принять участие во ВНО выразили желание почти 246 тысяч лиц.

На втором месте – история, тесты по которой намерены сдавать 183 тысячи абитуриентов.

ВНО по математике выразили желание пройти почти 162 тысячи лиц.

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК отметил рост количества желающих сдавать тесты по физике, химии и биологии.

ВНО начнется тестированием по украинскому языку и литературе, которое будет проводиться два дня – 2 и 3 июня.