Завтра в Украине начинается ВНО
О чем стоит помнить абитуриенту
2 июня в Украине начинается проведение Внешнего независимого оценивания, которое завершится 24 июня.
Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, в день тестирования каждый абитуриент должен иметь при себе документы, которые необходимо предъявить на входе в пункт тестирования:
документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении, серия и номер которого указаны в сертификате внешнего независимого оценивания);
сертификат внешнего независимого оценивания;
пропуск приглашения для участия во внешнем независимом оценивании.
В случае непредъявлення настоящих документов абитуриент не будет допущен к тестированию.
Также желательно взять с собой две-три капиллярные или гелевые ручки с чернилами черного цвета и маленькую прозрачную бутылку с питьевой водой.
В УЦОЯО рекомендуют предварительно узнать о маршрутах доезда к пунктам тестирования. Адреса и карты расположения пунктов тестирования размещены на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
Начало внешнего независимого оценивания по всем предметам - в 11.00.
Допуск к пункту тестирования будет продолжаться с 10.10 до 10.45.
Как сообщал УНИАН, для участия во ВНО в этом году зарегистрировались 251 тыс. 500 абитуриентов. Из общего количества зарегистрированных абитуриентов 194 тысячи - нынешние выпускники 11-х классов, остальные - выпускники прошлых лет.
Больше всего абитуриентов зарегистрировалось на сдачу тестов по украинскому языку и литературе. По этому предмету принять участие во ВНО выразили желание почти 246 тысяч лиц.
На втором месте – история, тесты по которой намерены сдавать 183 тысячи абитуриентов.
ВНО по математике выразили желание пройти почти 162 тысячи лиц.
Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК отметил рост количества желающих сдавать тесты по физике, химии и биологии.
ВНО начнется тестированием по украинскому языку и литературе, которое будет проводиться два дня – 2 и 3 июня.