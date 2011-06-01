Подчиненные Колесникова ввели ограничения для журналистов

Для пропуска на строительные площадки львовских объектов Евро-2012 журналисту необходимо подтвердить свой профессионализм и предоставить копии опубликованных материалов.

Об этом говорится в повестке аккредитации СМИ для допуска на объекты к Евро-2012, опубликованном на сайте предприятия "Дирекция по строительству объектов к Евро-2012 во Львове", которая подчиняется Нацагентству по подготовке к Евро-2012.

"Для рассмотрения заявки на аккредитацию журналистов и технических работников СМИ необходимо отправить на факс или на электронный адрес официальную заявку (обязательно на фирменном бланке СМИ за подписью руководителя или главного редактора и заверенную печатью)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, необходимо выслать "копии соответствующих документов, подтверждающих профессиональную профессию, или рекомендации профессионального объединения журналистов и заполненную аккредитационную карточку".

Границы доступа к строительным объектам, представителей СМИ и официальных делегаций определяет руководство строительной компании, учитывая производственный процесс.

"Аккредитованные журналисты в пятидневный срок в обязательном порядке (лично или по электронной почте) должны предоставить в пресс-службе ГП "Захидинфрапроект" копии опубликованных материалов/сюжетов", - отмечается в сообщении.

"В случае освещения мероприятия, не предоставления копии опубликованных материалов/сюжетов, превышения журналистом своих прав и неисполнения обязанностей, регламентированных ст.26 закона "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине", его аккредитация может быть прекращена", - заявили на предприятии.

Украинская правда