Клюев: у экспертов ВБ есть три вопроса по госзакупкам

Украина планирует доработать закон о госзакупках, принятый 17 мая, с экспертами Всемирного банка.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил вчера журналистам первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ по завершению своего однодневного визита в столицу Бельгии.

«Мы договорились, что мы сейчас на уровне экспертов отработаем те предложения, которые есть от Всемирного банка, от Еврокомиссии, и, я думаю, что мы там найдем взаимопонимание полное, по крайней мере, я не вижу никаких проблем», - сказал он.

Первый вице-премьер также отметил, что эксперты ВБ подняли три вопроса:

Первый касается положения о том, что госпредприятия, в случае проведения закупок не в рамках бюджетных средств, а за свои собственные оборотные средства, не подпадают под действие закона.

«Почему? Потому что есть коммерческие предприятия, и есть государственные предприятия. Производя одну и ту же продукцию, они оказываются в неравных условиях», - сказал А.КЛЮЕВ.

Второй вопрос, возникший у экспертов, касается деятельности Госрезерва и Аграрного фонда.

«Это предприятия, которые проводят интервенции на аграрный рынок, либо работают, когда какая-то чрезвычайная ситуация у нас в стране, поэтому они были выведены из рамок этого закона. В принципе, я тоже думаю, что мы найдем компромиссное решение», - отметил вице-премьер.

Третий вопрос касается страхования госзакупок.

«Если предприятие получает 100% предоплату по госзакупкам из госбюджета и контракт больше 10 млн. гривень. Там была поправка о том, что такие контракты целесообразно страховать. Подобная есть ситуация в ЕС, у них такая же позиция, есть директивы ЕС, что касается того, когда они могут страховать, при каких условиях государственные закупки. Я думаю, тоже на уровне экспертов мы сможем найти общие позиции», - сказал А.КЛЮЕВ.

«Если необходимо будет откорректировать ту или иную позицию, думаю, в течение 2-3 недель, максимум – месяца мы это сделаем», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, высокопоставленный дипломат ЕС отметил, что Украине может быть заморожена предусмотренная на 2011-2013 годы в рамках национальной индикативной программы помощь в 470 млн. евро из-за проблем с законом о госзакупках.