Министр: я - не националист, но я за возрождение нашей аграрной науки

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК выступает за оптимизацию аграрного образования и науки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил журналистам после торжеств по случаю последнего звонка в Полесской общеобразовательной школе 1-3 ступени в селе Полесское Коростенского району Житомирской области.

«Правительством уже утверждена соответствующая концепция оптимизации аграрного образования и аграрной науки», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что самой главной задачей в этих процессах является сочетание аграрного образования и науки.

При этом он выразил неудовлетворение современной наукой в том плане, что она «потеряла существующие ранее наработки в аграрной сфере».

«В 1900 году европейская биржа сахара находилась в Киеве на Подоле, а 80% семян сахарной свеклы в Европу поставляла Украина. Теперь все наоборот. Это меня не устраивает, и мы будем принимать меры в этом плане", - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК. При этом он добавил: "Я – не националист, и выступаю не против инвестиций и не против вывоза новых сортов за пределы страны и новых достижений, однако я - за то, чтобы наша аграрная наука возродилась и сорта сельскохозяйственных культур доминировали на территории Украины».