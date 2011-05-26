Произошел выброс ядовитых веществ с бывшего склада в Мариуполе

В Мариуполе Донецкой области в результате аварии на бывшем складе ядовитых веществ и пестицидов произошло загрязнение атмосферного воздуха и грунта.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной экологической инспекции Азовского моря.

На бывшем складе, расположенном в черте Мариуполя, в понедельник произошел выброс ядовитых веществ в атмосферу, а из-за утечки ядохимикатов произошло загрязнение земельного участка площадью более 100 кв. м.

Инспекцией было установлено, что причиной утечки ядовитых веществ стали химические процессы, которые привели к тлению веществ и повреждению тары, в которой они хранились.

Специалисты инспекции отобрали пробы грунта, и сейчас готовятся материалы для подсчета суммы ущерба, нанесенного окружающей среде.