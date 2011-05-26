Пукачу светит еще 2 месяца за решеткой и дополнительное расследование?

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО надеется, что суд признает ее аргументацию и направит на дополнительное расследование уголовное дело об обвинении бывшего генерала МВД Украины Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам перед началом заседания Печерского райсуда Киева по предварительному рассмотрению дела А.ПУКАЧА, которое проходит в закрытом режиме.

«Еще есть два месяца для дополнительного расследования уголовного дела и, соответственно, удержания ПУКАЧА под стражей, если суд признает мои аргументы о возвращении дела на дополнительное расследование», - сказала адвокат.

В то же время, В.ТЕЛИЧЕНКО заметила, что пока не знает, доставлен ли А.ПУКАЧ в зал судебного заседания, но предположила, что поскольку на предыдущем судебном заседании А.ПУКАЧУ была предоставлена возможность завершить ознакомление с материалами дела, «то, надеюсь, что судья позаботился о его доставке».

В то же время, В.ТЕЛИЧЕНКО заметила, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает обязательности доставки обвиняемого в суд при предварительном рассмотрении дела.